Как в блокбастере: около Испании выловили подлодку наркомафии

"Улов" оказался крупным

У берегов Испании подняли на поверхность подводную лодку с тремя тоннами кокаина. Субмарину экипаж из трех человек затопил во время задержания. Причем, одному из злоумышленников удалось скрыться. Подобный способ транспортировки запрещённого груза типичен для Америки, а вот в Европе используется крайне редко, и это первая подлодка, которую удалось перехватить.

Спецоперация, достойная голливудских блокбастеров. Только все происходящее вполне реально. Испанские правоохранители уже называют это историческим переломным моментом в борьбе с контрабандой наркотиков. Сразу такой улов. 152 упаковки кокаина, передает "ТВ Центр".

Чтобы достать с морского дна нелегальный груз, пришлось задействовать все силы. Затонувшую лодку поднимали с помощью надувных баллонов. Затем оперативно отбуксировали ее в порт. Спецоперации сначала помешала плохая погода и обрывы тросов. Работали совместно с правоохранителями из Бразилии и Португалии. Субмарины - излюбленный способ картелей для перевозки наркотиков из Латинской Америки в США. В Европу такие подлодки заплывают очень редко.

По предварительным данным, груз отправили из Колумбии. Двадцать дней в пути, и еще около недели экипаж дожидался, что получатели заберут груз. Когда за товаром никто не явился, пошли на крайние меры. На черном рынке приблизительная оценка такой партии - сто миллионов евро - об этом, со ссылкой на свои источники, заявляет крупнейшая газета страны El Pais.

Источники, близкие к следствию утверждают, что судно было изготовлено в Гайане и эксплуатировалось годами. По самым скромным подсчетам, такая лодка могла бы перевозить столь специфичный товар как минимум два раза в год.

По подозрению в незаконном распространении наркотиков арестованы два члена экипажа - оба эквадорцы. Еще одному удалось сбежать - сейчас его ищет полиция. Оперативники полагают, что вдоль береговой линии Галисии могут находиться и другие суда. Это западная провинция Испании и находится ровно на стыке морских путей из Южной Америки.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".