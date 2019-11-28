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В Британии начнут принимать карты "Мир"

12:00
  • четверг
  • 28 ноября 2019

В Великобритании протестируют российские карты

Платёжная система "Мир" начнет функционировать на территории Европы. Пилотный проект планируют запустить в декабре. Об этом заявили в Лондоне на полях пятого Российско-британского бизнес-форума. Главная тема этого года - цифровые технологии, передает "ТВ Центр".

Традиционно обсуждались и актуальные вопросы экономических отношений. Товарооборот между странами составляет более 11 миллиардов долларов. Соединённое Королевство находится в первой десятке по объему внешней торговли с Москвой. И сотрудничество двух столиц будет только укрепляться.

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Карта национальной платежной системы "Мир"
Карта национальной платежной системы "Мир"
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