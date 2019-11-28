В Британии начнут принимать карты "Мир"

В Великобритании протестируют российские карты

Платёжная система "Мир" начнет функционировать на территории Европы. Пилотный проект планируют запустить в декабре. Об этом заявили в Лондоне на полях пятого Российско-британского бизнес-форума. Главная тема этого года - цифровые технологии, передает "ТВ Центр".

Традиционно обсуждались и актуальные вопросы экономических отношений. Товарооборот между странами составляет более 11 миллиардов долларов. Соединённое Королевство находится в первой десятке по объему внешней торговли с Москвой. И сотрудничество двух столиц будет только укрепляться.