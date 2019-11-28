ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Победитель конкурса "Лидеры России" организовал благотворительный проект

11:59
  • четверг
  • 28 ноября 2019

Ветеранам показали запись спектакля "Вишнёвый сад"

Театр стал доступнее. Ветеранам Басманного района Москвы показали запись спектакля "Вишнёвый сад" Ленкома, сообщает "ТВ Центр".

Благотворительный проект организовал победитель конкурса "Лидеры России". Главная идея - дать возможность наиболее незащищенным слоям населения познакомиться с лучшими постановками ведущих театров Москвы и Санкт-Петербурга. Их транслируют на экраны, например, в домах престарелых и других заведениях социальной поддержки граждан.

"Формат доступного театра - это современный формат театра. То есть мы вовлекаем не только тех людей, которые обладают смартфонами, телефонами и онлайн-возможностями, мы вовлекаем и тех людей, которые никогда не общались через интернет или никогда не имели компьютера. И за счет этого мы вовлекаем их в активную среду", - рассказал победитель конкурса "Лидеры России" 2018-2019 Дмитрий Афанасьев.

Главное сегодня
Конкурс "Лидеры России"
Конкурс "Лидеры России"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.