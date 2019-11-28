Победитель конкурса "Лидеры России" организовал благотворительный проект

Ветеранам показали запись спектакля "Вишнёвый сад"

Театр стал доступнее. Ветеранам Басманного района Москвы показали запись спектакля "Вишнёвый сад" Ленкома, сообщает "ТВ Центр".

Благотворительный проект организовал победитель конкурса "Лидеры России". Главная идея - дать возможность наиболее незащищенным слоям населения познакомиться с лучшими постановками ведущих театров Москвы и Санкт-Петербурга. Их транслируют на экраны, например, в домах престарелых и других заведениях социальной поддержки граждан.

"Формат доступного театра - это современный формат театра. То есть мы вовлекаем не только тех людей, которые обладают смартфонами, телефонами и онлайн-возможностями, мы вовлекаем и тех людей, которые никогда не общались через интернет или никогда не имели компьютера. И за счет этого мы вовлекаем их в активную среду", - рассказал победитель конкурса "Лидеры России" 2018-2019 Дмитрий Афанасьев.