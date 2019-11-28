Появилось видео задержания банды "Шараповские"

На счету банды - множество громких преступлений

В Дагестане сотрудники ФСБ, Следственного комитета и МВД пресекли деятельность крупной банды, которая причастна к громким преступлениям. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Группировка действовала на территории республики на протяжении 8 лет - на ее счету серия убийств, похищения людей, вымогательства, грабежи и разбои. В том числе теракт в 1998-м году в Махачкале, в результате которого погибли десятки людей, а более 100 получили тяжелые ранения.

В состав преступной группы входили 250 человек, среди них - сотрудники полиции, адвокаты, члены террористического подполья. У бандитов изъято большое количество оружия, взрывчатка и даже противотанковые ракетные комплексы.

Сейчас основные организаторы и исполнители преступлений взяты под стражу, им предъявлены обвинения, несколько фигурантов уже осуждены. А те, кому удалось скрыться, объявлены в розыск.