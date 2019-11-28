СМИ узнали об отречении Елизаветы II

Чарльз может стать принцем-регентом

Елизавета II собирается уйти на покой и передать трон своему старшему сыну Чарльзу. Сенсационную новость сообщили британские таблоиды.

По данным источника The Sun в окружении королевы, отречься от трона Елизавета намерена в ближайшие полтора года. Это может быть приурочено к ее 95-летнему юбилею. Примечательно, что в этом же возрасте супруг королевы герцог Эдинбургский Филипп отказался от участия в официальных мероприятиях.

На желание королевы уйти на покой указывает количество публичных мероприятий, в которых она принимала участие. Если три года назад таких было 332, то в прошлом их число сократилось до 283. При этом активность 71-летнего Чарльза в последнее время значительно возросла. Не исключено, что Елизавета II может остаться монархом, а принц Чарльз станет принцем-регентом, то есть возьмет на себя обязанности короля.

Елизавета стала королевой в 1952 году. Дольше нее Англией не правил ни один монарх.