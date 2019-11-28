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Возвращенные Украине корабли сравнили с консервными банками

10:50
  • четверг
  • 28 ноября 2019

Зеленского высмеяли из-за истории с судами

Депутат Верховной рады Илья Кива назвал консервными банками корабли, которые Россия вернула Украине после прошлогоднего инцидента в Керченском проливе. 
"Украденные" с кораблей унитазы принесли к посольству Украины в Москве

Илья Кива высмеял украинского президента Владимира Зеленского, который с гордостью объявил о возвращении военных судов. "Он так об этом говорит, будто нам флот вернули. Нам отдали консервные банки, построенные на заводе Порошенко... Но нам их не вернули, а отдали за ненадобностью", - заявил депутат в эфире телеканала NEWSONE. 

По его словам, корабли не имеют боевой ценности, поскольку их простреливают даже учебными снарядами. Заявление Зеленского о кораблях навело Киву на мысль о том, что президент и все остальные украинские граждане живут "в разных мирах". 

Напомним, 18 ноября Москва передала Киеву корабли, задержанные в Керченском проливе при попытке пройти из Одессы в порт Мариуполя. Украинская сторона заявила, что суда вернулись на родину без унитазов, розеток и плафонов. После этого ФСБ опубликовала видео, на котором видно, что украинцы получили корабли в целости и сохранности. 

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