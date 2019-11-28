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Бедра с сальмонеллой: популярные марки филе индейки признаны опасными

11:05
  • четверг
  • 28 ноября 2019

Четыре из пяти брендов не прошли проверку

"Росконтроль" проверил филе бедра индейки популярных российских брендов. Результаты исследования есть в распоряжении ТВЦ.RU.

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Для изучения специалисты выбрали пять торговых марок: "ВкусВилл", "Индилайт", "Краснобор", "Пава Пава", "Индис".

В черный список попали сразу четыре бренда — "ВкусВилл", "Индилайт", "Пава Пава", "Индис". В них эксперты обнаружили повышенные показатели обсемененности мезофильной микрофлорой и присутствие опасных бактерий — сальмонелл.

Вопросы возникли и к филе марки "Краснобор". В список товаров с замечаниями бренд попал из-за сомнительной свежести. Однако "Росконтроль" оговорился, что товар был куплен в одном из магазинов крупной торговой сети, и говорить уверенно о вине производителя нельзя.

Тем не менее, по итогам проверки ни один из пяти проверенных образцов не был рекомендован к покупке.

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