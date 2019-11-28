"Огооонь": обросший Пригожин восхитил народ

Продюсеру захотелось перемен

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин задумался о смене образа. Он отрастил бородку и примерил модную куртку с большими карманами.

Муж Валерии опубликовал в Instagram фото из магазина. Судя по кадру, продюсер не брился несколько дней подряд. Кроме того, он заметно похудел. Видимо, сказываются правильное питание и регулярные занятия спортом. "Вот думаю, походить в новом образе или не очень?" - обратился Иосиф Пригожин к подписчикам.

Большинству интернет-пользователей понравилась растительность на лице знаменитости, однако куртка мало кому пришлась по душе. Фолловерам показалось, что в таком наряде Пригожин стал похож на участника интеллектуальных игр Анатолия Вассермана, который любит носить жилетки с многочисленными карманами.

- Борода огонь! Надо брать!

- Очень идет!

- Как будто похудели!

- Брутально.

- На Вассермана так похожи, Вам больше идет образ Брюс Уиллиса (ваш обычный стиль).

- Огооонь.

Смогли ли поклонники убедить Пригожина сохранить бороду, покажет время. Вероятно, многое будет зависеть от мнения Валерии. Насколько известно, супруга оказывает большое влияние на Пригожина по части стиля.

На днях Пригожин предложил отправить себя на "Евровидение" от России. По его словам, сейчас на песенный конкурс едут не столько талантливые певцы, сколько яркие шоумены.