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Выставку "Москва - с заботой об истории" посетили свыше 162 тыс человек

11:12
  • четверг
  • 28 ноября 2019

Обновленная экспозиция проходит в 20 офисах

В центрах госуслуг проходит новый тематический блок выставок "Москва — с заботой об истории": "Москва на осадном положении". Обновленную экспозицию посетили уже более 162 тысяч человек.

На выставке представлены письма с фронта, фотографии и дневники солдат, предметы быта и различные документы военного времени, которые передали москвичи в Главархив в рамках акции "Москва - с заботой об истории".

Больше всего посетителей принял центр госуслуг районов Северное и Южное Тушино — более 14 тысяч человек. На втором месте расположился центр госуслуг района Митино - более 13 тысяч посетителей. Замыкает тройку лидеров центр госуслуг "Мои документы" районов Левобережный, Молжаниновский и Ховрино (более 12 тысяч).

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