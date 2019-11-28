Выставку "Москва - с заботой об истории" посетили свыше 162 тыс человек

Обновленная экспозиция проходит в 20 офисах

В центрах госуслуг проходит новый тематический блок выставок "Москва — с заботой об истории": "Москва на осадном положении". Обновленную экспозицию посетили уже более 162 тысяч человек.

На выставке представлены письма с фронта, фотографии и дневники солдат, предметы быта и различные документы военного времени, которые передали москвичи в Главархив в рамках акции "Москва - с заботой об истории".

Больше всего посетителей принял центр госуслуг районов Северное и Южное Тушино — более 14 тысяч человек. На втором месте расположился центр госуслуг района Митино - более 13 тысяч посетителей. Замыкает тройку лидеров центр госуслуг "Мои документы" районов Левобережный, Молжаниновский и Ховрино (более 12 тысяч).