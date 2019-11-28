Россиян предостерегли от покупки живых крыс на Новый год

Год крысы лучше встретить без неприятных сюрпризов

Эксперт по этикету Элеонора Басманова объяснила, почему не стоит дарить живых крыс на Новый год.

"Если только вы получили согласие, тогда можно дарить, а так - категорически нет, - сказала Басманова агентству "Москва". - Есть правила в этикете, которые категорически запрещают дарить животных, если отсутствует предварительная договоренность".

По ее словам, это касается не только крыс, но и кошек, собак и других животных. Живое существо - это большая ответственность, напомнила она.

Эксперт по этикету также выразила мнение, что фигурки с символом наступающего Года крысы не очень годятся для подарка. "Это самый легкий путь для выбора подарка. Никакой ценности такая статуэтка не представляет, это обременительный подарок, который не приносит радости", - считает Элеонора Басманова.

Собеседница агентства также выступила против того, чтобы символ года присутствовал на новогоднем столе. По ее мнению, свечи и елочные игрушки куда уместнее будут смотреться на столе, чем крыса в том или ином виде. "Ставить символ года на стол - четких правил на этот счет нет, но я бы сказала, что это игра не очень взрослого человека. У символа просят каких-то благ, удачи, а взрослые люди понимают, что нужно самому трудиться, и никакой символ не поможет", - отметила Басманова.

Напомним, в 2020 году новогодние каникулы продлятся с 1 по 8 января.