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Россиян предостерегли от покупки живых крыс на Новый год

12:16
  • четверг
  • 28 ноября 2019

Год крысы лучше встретить без неприятных сюрпризов

Эксперт по этикету Элеонора Басманова объяснила, почему не стоит дарить живых крыс на Новый год. 
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"Если только вы получили согласие, тогда можно дарить, а так - категорически нет, - сказала Басманова агентству "Москва". - Есть правила в этикете, которые категорически запрещают дарить животных, если отсутствует предварительная договоренность".

По ее словам, это касается не только крыс, но и кошек, собак и других животных. Живое существо - это большая ответственность, напомнила она. 

Эксперт по этикету также выразила мнение, что фигурки с символом наступающего Года крысы не очень годятся для подарка. "Это самый легкий путь для выбора подарка. Никакой ценности такая статуэтка не представляет, это обременительный подарок, который не приносит радости", - считает Элеонора Басманова. 

Собеседница агентства также выступила против того, чтобы символ года присутствовал на новогоднем столе. По ее мнению, свечи и елочные игрушки куда уместнее будут смотреться на столе, чем крыса в том или ином виде. "Ставить символ года на стол - четких правил на этот счет нет, но я бы сказала, что это игра не очень взрослого человека. У символа просят каких-то благ, удачи, а взрослые люди понимают, что нужно самому трудиться, и никакой символ не поможет", - отметила Басманова.

Напомним, в 2020 году новогодние каникулы продлятся с 1 по 8 января.

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