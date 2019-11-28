Затравленная Ротару заработает в России миллионы

Певицу ждут в Москве на корпоративах

СМИ выяснили размер гонорара Софии Ротару за участие в новогодних корпоративах в Москве. Певица, внезапно решившая возобновить концертную деятельность в России, за свое выступление просит 60 тысяч долларов (3,8 миллиона рублей).

В эту сумму не входят расходы на обслуживание коллектива певицы. Только транспортные расходы в смете для корпоратива составили почти миллион рублей. Это объясняется тем, что члены коллектива Ротару живут в разных городах и всем им пришлось покупать билеты. Еще 105 тысяч рублей предусмотрены на трансфер для сестры певицы Аурики.

При этом заказчик корпоратива, который и раскрыл тайну гонорара Софии Ротару "Комсомольской правде" (kp.ru), мог сэкономить. Менеджер певицы сообщил, что оплачивать гостиницу для нее не придется, поскольку артистка уже в Москве и живет в собственном жилье.

Ранее информационное пространство всколыхнула новость о том, что 72-летняя певица намерена выступить в Москве. В декабре Ротару появится на концерте "Песня года", примет участие в фестивале "Легенды ретро FM", а также посетит, по слухам, несколько корпоративов. Певице припомнили отказ от гастролей в России из-за событий на Украине.

Ситуация вокруг Софии Ротару разделила российский шоу-бизнес. Ряд деятелей культуры возмутились планами украинской певицы. Другие высказались в ее защиту и призвали отделять музыку от политики.