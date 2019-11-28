Коммунисты в Мосгордуме впервые в истории одобрили бюджет Москвы

Раньше коммунисты всегда голосовали против

Представители фракции КПРФ в Мосгордуме впервые в истории проголосовали за закон о бюджете на 2020-2022 годы. В течение последних десяти лет коммунисты отказывались поддерживать предложенные московским правительством документы.

В этом году КПРФ согласилась с тем, что бюджет на следующий год является исключительным и социально-ориентированным.

По мнению политолога Леонида Давыдова, нынешнее голосование показало, что пожелания оппозиционных фракций были учтены и они поняли, что "бюджет - для москвичей".

"Можно сколько угодно спорить, ссориться, обвинения выдвигать, но с другой стороны, городское хозяйство должно продолжать работать. Очевидно, научились работать в согласительных комиссиях. И этот результат пока говорит о том, что эта работа привела к успеху", - заявил Давыдов.

С ним согласен и политолог Михаил Виноградов.

"Важно, что в этот раз принятие содержания бюджета становилось предметом публичной дискуссии, чего, в общем, не было в прошлые годы", - заметил эксперт.

За принятие бюджета Москвы проголосовали 35 депутатов Мосгордумы. Семь парламентариев были против, еще двое воздержались.