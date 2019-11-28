Собянин: Москва дает возможность финансировать другие регионы

Мэр рассказал о развитии столицы

Сергей Собянин дал большое интервью международному информационному агентству "Россия Сегодня". Вопросы были о развитии столицы - экономике, транспорте, экологии.

Мэр отметил, что стратегически важно развивать всё, что улучшит движение на дорогах. По словам Сергея Собянина, даже создание новых рабочих мест в спальных районах помогает решать эту проблему за счёт уменьшения маятниковой миграции. В этом же списке - масштабный проект "Московские центральные диаметры". И строительство новых линий метро - к 2025 году протяженность подземки увеличится до шестисот километров. Также Сергей Собянин опроверг устоявшееся мнение о том, что Москва живёт за счёт регионов.

- Москва даёт доходы федерального бюджета около двух триллионов только налогов и это позволяет полностью перекрыть все дотации, которые федеральный бюджет даёт регионам, дотационным регионам.

- То есть Москва не дотационный регион?

- Нет, Москва как раз донор. И она даёт возможность финансировать другие регионы. Каждый десятый пенсионер получает пенсии с отчислений москвичей. Каждый гражданин, получающий здравоохранение в нашей стране по линии ОМС, получает от отчисления москвича, конкретных москвичей. Не просто абстрактные, а просто отчисления с заработной платы. Это важная история.