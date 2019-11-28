МИД России выступил против политизации спорта

Наши спортсмены продолжают подготовку к играм в Токио

Политизация спорта недопустима. Об этом в четверг заявили в российском МИД, комментируя рекомендации комитета WADА об отстранении России от международных соревнованиях на четыре года.

Как сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова, уже давно под любыми предлогами Россию пытаются выдавить из настоящего мирового спорта, передает "ТВ Центр".

Ситуацию с возможными санкциями против российских спортсменов обсуждали на ежегодном заседании Олимпийского комитета. Несмотря ни что, наши спортсмены продолжают подготовку к летним играм в Токио в штатном режиме.