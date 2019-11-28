Когда завершат благоустройство внутренней площади Белорусского вокзала

В настоящий момент монтируются три зоны отдыха

Благоустройство внутренней площади Белорусского вокзала закончат до конца года. Она станет современной и комфортной для пассажиров, передает "ТВ Центр".

Работы ведутся на широком перроне и платформе номер один. Старую брусчатку меняют на гранитную плитку. Причём, рисунок мощения подскажет пассажирам направление движения.

Сейчас монтируют сразу три зоны отдыха - из бетона и дерева. Там под навесом поставят лавочки с подсветкой, обогревом и с разъёмами для зарядки телефонов. Также переделают всю систему навигации - установят яркие информационные экраны и указатели.