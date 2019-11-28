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Когда завершат благоустройство внутренней площади Белорусского вокзала

15:12
  • четверг
  • 28 ноября 2019

В настоящий момент монтируются три зоны отдыха

Благоустройство внутренней площади Белорусского вокзала закончат до конца года. Она станет современной и комфортной для пассажиров, передает "ТВ Центр".

Работы ведутся на широком перроне и платформе номер один. Старую брусчатку меняют на гранитную плитку. Причём, рисунок мощения подскажет пассажирам направление движения.

Сейчас монтируют сразу три зоны отдыха - из бетона и дерева. Там под навесом  поставят лавочки с подсветкой, обогревом и с разъёмами для зарядки телефонов. Также переделают всю систему навигации - установят яркие информационные экраны и указатели.

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Работа по благоустройству площади Тверская Застава
Работа по благоустройству площади Тверская Застава
Работа по благоустройству площади Тверская Застава
Работа по благоустройству площади Тверская Застава
Работа по благоустройству площади Тверская Застава
Работа по благоустройству площади Тверская Застава
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