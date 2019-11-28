В Клину задержали похитителя противопожарного оборудования

Ущерб оценивается в миллион рублей

В подмосковном Клину задержан мужчина, которого подозревают в краже систем противопожарной безопасности на сумму более миллиона рублей. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Один из эпизодов попал на камеру наблюдения. Видно как из подъезда выносят большую сумку. Оказалось, что внутри - приборы дымоудаления, которые были установлены на лестничных площадках и в холлах. В общей сложности украдено более 100 штук. В машине задержанного были найдены десятки ключей от домофонов, мобильные телефоны, а также рабочий инструмент.