Жители микрорайона "Камушки" получили новое жилье по программе реновации

Все квартиры по программе реновации - с современным ремонтом

Первые жители пятиэтажек в микрорайоне "Камушки" получили ключи от своих новых квартир. Ещё более 130 семей готовятся к переезду. Они покидают ветхие дома в 1-ом и 2-ом Красногвардейских проездах, а также на улице Антонова-Овсеенко. Жить же они теперь будут в новой многоэтажке в Мукомольном проезде - это совсем рядом.

Выразить восторг словами у новосёла не получается – эмоции переполняют. Ведь переселения из ветхой пятиэтажки его семья ждала почти 30 лет. Но даже после столь длительного ожидания на такой исход они не рассчитывали, передает "ТВ Центр".

По программе реновации в высотку на берегу Москвы-реки пока переселяют 4 дома из квартала "Камушки" - небольшого района, состоящего в основном из старых пятиэтажек постройки 50-х годов прошлого века. По метражу квартиры предлагают, как правило, на 20-30 процентов просторней тех, в которых живут сейчас. В ближайшее время ключи должны получить 242 семьи.

Все квартиры по программе реновации сдаются в современном ремонте и выдержаны в определённом стиле. Все материалы высокого качества. Здесь даже предусмотрены розетки для интернета и расположены уже специально в удобных для пользования местах. Например, специально под телевизор. Ну а, пожалуй, главный козырь этих квартир - из окна открывается красивый вид на Москву.

Новый жилой комплекс состоит из пяти секций на полторы тысячи квартир. При его планировке и строительстве особое внимание уделили пожарной безопасности. В каждой комнате есть датчик автоматического пожаротушения, от которого сигнал сразу поступает на пульт дежурного в МЧС. Кроме того, на крышах расположены вертолётные площадки для санитарной авиации. При отключении электричества дом без света не останется благодаря дизель-генераторам. Да и добраться сюда легко.

Столичную программу реновации жилья запустили в 2017-м году. Расселить должны 350 тысяч квартир – это более миллиона человек. Только в этом году новые квартиры получили 12 тысяч москвичей. А всего с начала реализации проекта отселено порядка пяти тысяч квартир.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".