Наконечники стрел и японская ваза: какие артефакты нашли в Москве за год

Подведены археологические итоги 2019 года

Более десяти тысяч артефактов было найдено в Москве в этом году во время археологических раскопок. Многие из них свидетельствуют об активных связях города с другими странами, сообщает "ТВ Центр".

К примеру, мундштук, привезённый из Голландии в 18 веке или турецкая трубка того же времени. При раскопках обнаруживаются и курительные принадлежности, изготовленные в России в подражание иностранным мастерам. Обнаружены бутылка из-под ликера, сделанная в Германии и фрагмент китайской тарелки. На Волхонке были найдены осколки японской вазы 18 века.

Среди обнаруженных археологами предметов есть и детские игрушки, и старинные медицинские принадлежности. Ну а самые древние артефакты, найденные в этом году - это наконечники стрел эпохи неолита.