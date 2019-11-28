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Подари жизнь: на лечение 9-летнего Адама собрали более 2 млн рублей

15:36
  • четверг
  • 28 ноября 2019

Мальчику срочно требуется дорогостоящий препарат

Более двух миллионов рублей удалось собрать всего за один день благодаря  зрителям нашего канала на лечение 9-летнего Адама Эсмурзиева. Накануне "ТВ Центр" рассказал, что мальчику срочно нужна помощь.

У Адама - острый лимфобластный лейкоз. Ребёнок уже прошёл курс лечения, удалось добиться стойкой ремиссии. Но болезнь вернулась. Сейчас мальчику срочно необходим курс лечения препаратом, который придётся покупать за границей. Стоимость лекарства почти полтора миллиона рублей.

Поскольку удалось собрать больше денег, чем требовалось, Фонд "Подари жизнь" сможет помочь и другим детям

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Адам Эсмурзиев
Адам Эсмурзиев
Адам Эсмурзиев
Адам Эсмурзиев
Адам Эсмурзиев
Адам Эсмурзиев
Адам Эсмурзиев
Адам Эсмурзиев
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