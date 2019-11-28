Подари жизнь: на лечение 9-летнего Адама собрали более 2 млн рублей

Мальчику срочно требуется дорогостоящий препарат

Более двух миллионов рублей удалось собрать всего за один день благодаря зрителям нашего канала на лечение 9-летнего Адама Эсмурзиева. Накануне "ТВ Центр" рассказал, что мальчику срочно нужна помощь.

У Адама - острый лимфобластный лейкоз. Ребёнок уже прошёл курс лечения, удалось добиться стойкой ремиссии. Но болезнь вернулась. Сейчас мальчику срочно необходим курс лечения препаратом, который придётся покупать за границей. Стоимость лекарства почти полтора миллиона рублей.

Поскольку удалось собрать больше денег, чем требовалось, Фонд "Подари жизнь" сможет помочь и другим детям