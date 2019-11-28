"Московское долголетие": пенсионеры открыли сезон катания на коньках

Как осваивают фигурное катание пенсионеры?

Участники проекта "Московское долголетие" открыли зимний сезон. Причём, сразу на льду и в 17 парках столицы. Встать на коньки помогут мастера спорта и научат пожилых людей кататься не только уверенно, но ещё и красиво.

Зажигательно, дружно и, главное, бесстрашно столичные пенсионеры вышли на лёд. Профессиональные тренеры в этом сезоне будут знакомить участников проекта "Московское долголетие" с базовыми элементами катания. Для лучшего настроя и вдохновения - выступление знаменитых фигуристов Анастасии Гребёнкиной и Степана Еремина, передает "ТВ Центр".

Первое, что рекомендуют - правильно готовиться к тренировке. Наколенники, налокотники и даже шлем, утверждают профессионалы, обязательные атрибуты.

Навыки пригодятся не только на катке, но и на улицах во время гололеда. И только после отработки техники безопасности - коньковый шаг, фонарик, санки и цапля. Всем эти элементам легко научиться за одно занятие.

Московским пенсионерам, пожалуй, по силам не только коньки и лыжи. Они готовы ко всем экспериментам. Уверенно стоять на коньках и лыжах уже можно учиться в 17 столичных парках.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".