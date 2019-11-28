Табаков рассказал о скандальной секс-сцене с Асмус

Он похвалил коллегу за мастерство

Актер Павел Табаков поддержал свою коллегу Екатерину Асмус, которая подверглась критике после съемок в постельной сцене в фильме "Текст". По словам сына легендарного артиста, Асмус и ее партнер Иван Янковский хорошо отработали, раз картина вызвала такой резонанс.

"Мы не спим с чужими женами и мужьями. Если секс на экраны выглядит правдоподобно, то это хорошая актерская игра и талантливая съемочная группы", - цитирует Табакова teleprogramma.pro со ссылкой на Mash.

24-летнему актеру тоже приходилось раздеваться перед камерой. Он признался, что ему нравится сниматься в постельных сценах, хотя гонорар не зависит от числа "голых" дублей.

Табаков рассказал, что актеры всегда обговаривают подобные сцены с режиссерами. Зачастую они репетируют в одежде, а после команды "Мотор!" на съемочной площадке остается минимальное количество людей. Иногда артисты работают со специальными накладками на интимных местах. Если позволяет бюджет, то режиссер задействует компьютерную графику.

Ранее стало известно, что на съемках "Текста" Екатерина Асмус использовала специальные накладки на тело, которые прикрыли все интимные зоны. "На этих накладках рисуются художниками части тела и создается эффект полной натуральности", - рассказала продюсер Ольга Леснова.

Напомним, "Текст" Клима Шипенко вышел на экраны 24 октября. После премьеры Асмус и ее муж Гарик Харламов столкнулись с критикой в свой адрес. Актрису обвинили в безнравственности, а юмориста - в мягкотелости, якобы помешавшей ему предостеречь супругу от "падения".