ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Табаков рассказал о скандальной секс-сцене с Асмус

13:07
  • четверг
  • 28 ноября 2019

Он похвалил коллегу за мастерство

Актер Павел Табаков поддержал свою коллегу Екатерину Асмус, которая подверглась критике после съемок в постельной сцене в фильме "Текст". По словам сына легендарного артиста, Асмус и ее партнер Иван Янковский хорошо отработали, раз картина вызвала такой резонанс. 
Секс-скандал Асмус довёл Охлобыстина до бешенства

"Мы не спим с чужими женами и мужьями. Если секс на экраны выглядит правдоподобно, то это хорошая актерская игра и талантливая съемочная группы", - цитирует Табакова teleprogramma.pro со ссылкой на Mash. 

24-летнему актеру тоже приходилось раздеваться перед камерой. Он признался, что ему нравится сниматься в постельных сценах, хотя гонорар не зависит от числа "голых" дублей. 

Табаков рассказал, что актеры всегда обговаривают подобные сцены с режиссерами. Зачастую они репетируют в одежде, а после команды "Мотор!" на съемочной площадке остается минимальное количество людей. Иногда артисты работают со специальными накладками на интимных местах. Если позволяет бюджет, то режиссер задействует компьютерную графику. 

Ранее стало известно, что на съемках "Текста" Екатерина Асмус использовала специальные накладки на тело, которые прикрыли все интимные зоны. "На этих накладках рисуются художниками части тела и создается эффект полной натуральности", - рассказала продюсер Ольга Леснова. 

Напомним, "Текст" Клима Шипенко вышел на экраны 24 октября. После премьеры Асмус и ее муж Гарик Харламов столкнулись с критикой в свой адрес. Актрису обвинили в безнравственности, а юмориста - в мягкотелости, якобы помешавшей ему предостеречь супругу от "падения".

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Читайте также:
Новости по теме
Кристина Асмус
Кристина Асмус
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.