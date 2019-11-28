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28-летний россиянин погиб в Таиланде при загадочных обстоятельствах

12:48
  • четверг
  • 28 ноября 2019

Парень отправился в однодневный тур на райские острова, но не рассчитал своих сил

В Таиланде при странных обстоятельствах погиб 28-летний гражданин России. Трагедия произошла на острове Рада-Яй, который находится к югу от Пхукета.

По данным местных СМИ, турист отправился в однодневное путешествие на райский остров в составе группы из 20 человек. Там россиянин занимался снорклингом - плаванием с маской и трубкой. Через какое-то время другие члены группы заметили, что россиянин не подает признаков жизнь.

Когда мужчину вытащили из воды, он уже был мертв. Реанимационные действия не помогли, пишет "Газета.ру".

Официально причиной смерти полиция назвала утопление. Подробности трагедии не разглашаются.

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