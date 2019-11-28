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26-летняя москвичка выпила и избила полицейского

13:32
  • четверг
  • 28 ноября 2019

Пострадал даже служебный автомобиль

В столице полицейский задержал 26-летнюю женщину за мелкое хулиганство. Сильно выпившую москвичку действия стража порядка возмутили и дама набросилась на полицейского с кулаками.

Как сообщает столичный главк МВД России, женщина, уже находясь в полицейском отделении Мещанского района Москвы, ударила оперативника в ухо. 

Позже выяснилось, что по дороге в полицию на медицинское освидетельствование москвичка выбила стекло в служебном автомобиле. Материалы в отношении нарушительницы были переданы в следственные органы.

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