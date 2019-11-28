Собянин: около 80% москвичей довольны услугами медучреждений столицы

Столичные поликлиники ежегодно посещают более 100 миллионов раз

Около 80% москвичей довольны услугами медицинский учреждений столицы. Об этом рассказал Сергей Собянин в интервью "Россия сегодня".

"Если посмотреть опросы, то это удивительная картина. Когда у человека спрашивают на выходе из больницы, из поликлиники, то 70-80% говорят, что все хорошо, спасибо, что все замечательно", - сказал он.

Собянин отметил, что опросы пациентов главврачами поликлиник показывают, что качеством обслуживания довольны 90% москвичей.

Всего поликлиники столицы москвичи ежегодно посещают более 100 миллионов раз. По словам Сергея Собянина, это "астрономическая цифра".