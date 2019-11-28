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Позорить страну? Бузову лишили надежды на "Евровидении"

13:49
  • четверг
  • 28 ноября 2019

Ее таланту дали строгую оценку

Музыкальный критик Сергей Соседов выразил уверенность в том, что певицу и телеведущую Ольгу Бузову не пустят на конкурс "Евровидение", несмотря на ее громкие заявления. 
Бузова в трусах на фоне храма возмутила жителей Петербурга

Недавно Бузова пообещала исполнить свой хит "Мало половин" на английском языке со сцены "Евровидения". После этих слов музыкальное сообщество стало активно обсуждать вероятность ее участия на конкурсе. 

Соседов заявил, что у ведущей "Дома-2" нет голоса, слуха и достойного репертуара. По его мнению, артистка не умеет петь вживую. 

"Бузова может заявлять все что хочет. Есть хорошая русская поговорка: "Мели, Емеля, твоя неделя". Сейчас ее время, и она хочет максимально его использовать. Но вряд ли ей разрешат позорить страну на таком весомом музыкальном форуме", - цитирует Соседова News.ru.

Ранее главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта назвал бредом новость о том, что Бузова отправится на "Евровидение" от России. "Это бред", - сказал он. 

Новое "Евровидение" пройдёт в Роттердаме с 12 по 16 мая 2020 года. Кто представит Россию на конкурсе, пока не объявлено.

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