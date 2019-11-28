Сборная России опустилась на 38-ю строчку в рейтинге ФИФА

Лидером списка является Бельгия

Россия опустилась на одну позицию в рейтинге Международной федерации футбола и заняла 38-е место. Подопечные Станислава Черчесова имеют в своем активе 1470 очков. Лидером списка является Бельгия, на второй строчке идет Франция, на третьей - Бразилия.

В топ-10 произошло одно изменение - сборная Хорватии обошла команду Португалии и поднялась на шестое место. В десятку также вошли Англия, Уругвай, Португалия, Испания, Аргентина и Колумбия сообщает официальный сайт ФИФА.

Рейтинг ФИФА был введен в 1993 году, количество очков рассчитывается исходя из результатов национальных команд за четыре года. Список сильнейших национальных сборных мира по версии федерации на 28 ноября 2019 года выглядит следующим образом:

1. Бельгия (1765 очков)

2. Франция (1733)

3. Бразилия (1712)

4. Англия (1661)

5. Уругвай (1645)

6. Хорватия (1642)

7. Португалия (1639)

8. Испания (1636)

9. Аргентина (1623)

10. Колумбия (1622)

38. Россия (1470)