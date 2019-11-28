Замурованную кошку чудом спасли в Петербурге

Она попалась в котоловку

Неравнодушные люди спасли кошку, которая три недели просидела в замурованном подвале без еды и воды.

Инцидент произошел в доме №23 по Кирочной улице в Санкт-Петербурге. В здании замуровали окно в подвал, а одна из местных жительниц услышала мяуканье по ту сторону заслонки. Волонтерам и горожанам пришлось дойти до уровня замглавы района и главы жилкомсервиса, чтобы убедить коммунальные службы открыть подвал.

Поймать животное удалось только на седьмой день при помощи котоловки с приманкой. Сейчас кошка жива и невредима. В обще сложности она провела взаперти без еды и воды 19 дней, пишет "Росбалт".