Никаса Сафронова развеселил инцидент с застрявшим в туалете сыном

Он объяснил поведение пианиста

Заслуженный художник России Никас Сафронов призвал с юмором отнестись к инциденту со своим сыном Лукой, которого "засосало" в унитаз самолета.

"Произошел бытовой случай, надо относиться к этому с юмором. Поэт Иван Барков когда-то написал: "И жил грешно, и умер смешно..." Так же и в данном случае", - цитирует Сафронова портал dni.ru.

Художник рассказал, что его сын не вовремя нажал на смыв в унитазе, из-за чего его "засосало". Самостоятельно покинуть туалет он не смог из-за лишнего веса и усталости. Как объяснил Сафронов, в тот день Лука дал благотворительный концерт в Казани, а до того всю ночь провел без сна.

"Наверняка Лука не первый, кто так пострадал в самолете, просто их в этой ситуации никто не снимал на видео. Вероятно, среди них не было известных людей, поэтому они никого не интересовали. А так как Лука мой сын и известный пианист, теперь об этом говорит вся страна. Вообще, что-то неладное творится: то кота в самолет не пускают, то людей в унитаз засасывает..." - заявил Никас Сафронов.

Инцидент произошел 24 ноября на борту самолета "Победы". Лука Сафронов застрял в туалете, когда лайнер шел на посадку. По словам мужчины, его попросили поскорей покинуть кабинку, поэтому он раньше времени нажал на смыв. Происшествие попало на видео. "Я не умру в туалете", - кричит Лука на опубликованных с Сети кадрах. Сафронов-младший сначала хотел засудить автора ролика, однако затем решил не тратить свои нервы и время.

Пианист расстроился, что его оплошность стала достоянием общественности. Однако вскоре, как рассказал Никас Сафронов, музыкант взял себя в руки. "Я ему говорю: "Чем величавее человек, тем смешнее история. Это могло произойти с любым - даже с Трампом", - заявил художник.