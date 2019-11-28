ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Никаса Сафронова развеселил инцидент с застрявшим в туалете сыном

14:59
  • четверг
  • 28 ноября 2019

Он объяснил поведение пианиста

Заслуженный художник России Никас Сафронов призвал с юмором отнестись к инциденту со своим сыном Лукой, которого "засосало" в унитаз самолета. 
У художника Никаса Сафронова украли телефон в центре Москвы

"Произошел бытовой случай, надо относиться к этому с юмором. Поэт Иван Барков когда-то написал: "И жил грешно, и умер смешно..." Так же и в данном случае", - цитирует Сафронова портал dni.ru.

Художник рассказал, что его сын не вовремя нажал на смыв в унитазе, из-за чего его "засосало". Самостоятельно покинуть туалет он не смог из-за лишнего веса и усталости. Как объяснил Сафронов, в тот день Лука дал благотворительный концерт в Казани, а до того всю ночь провел без сна.  

"Наверняка Лука не первый, кто так пострадал в самолете, просто их в этой ситуации никто не снимал на видео. Вероятно, среди них не было известных людей, поэтому они никого не интересовали. А так как Лука мой сын и известный пианист, теперь об этом говорит вся страна. Вообще, что-то неладное творится: то кота в самолет не пускают, то людей в унитаз засасывает..." - заявил Никас Сафронов. 

Инцидент произошел 24 ноября на борту самолета "Победы". Лука Сафронов застрял в туалете, когда лайнер шел на посадку. По словам мужчины, его попросили поскорей покинуть кабинку, поэтому он раньше времени нажал на смыв. Происшествие попало на видео. "Я не умру в туалете", - кричит Лука на опубликованных с Сети кадрах. Сафронов-младший сначала хотел засудить автора ролика, однако затем решил не тратить свои нервы и время. 

Пианист расстроился, что его оплошность стала достоянием общественности. Однако вскоре, как рассказал Никас Сафронов, музыкант взял себя в руки. "Я ему говорю: "Чем величавее человек, тем смешнее история. Это могло произойти с любым - даже с Трампом", - заявил художник. 

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Читайте также:
Новости по теме
Никас Сафронов
Никас Сафронов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.