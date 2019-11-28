На Урале мать-сектантка до смерти замучила ребенка

Родители захотели "изгнать бесов" из сына

Родители-сектанты зверски убили своего 9-летнего сына в попытке "изгнать из него бесов".

Страшный случай произошел в Екатеринбурге еще в октябре. Гражданка Белоруссии и ее муж засунули в рот ребенка кляп, а после избили плеткой. Ребенок умер от удушения. Затем "родители" выехали в лесополосу, где закопали тело.

Пропажу мальчика заметила тетя, когда мать вернулась в Белоруссию без него, и забила тревогу. Изувеченное тело ребенка нашли сегодня, 28 ноября, в парке возле озера.

Ранее подозреваемая проходила лечение в психиатрической больнице. Родители могли состоять в секте, а из ребенка они хотели "изгнать бесов" при помощи библии и плетки, пишет kp.ru ("Комсомольская правда").

Женщину на данный момент разыскивают правоохранительные органы, мужчину задержали в своей квартире. Вместе с ним было еще несколько несовершеннолетних детей. Следствие не исключает, что они присутствовали при ритуальном убийстве брата, уточняет агентство URA.RU.

В консульстве Белоруссии в Екатеринбурге заявили, что о трагедии ничего не знают и получают информацию из СМИ. Официальных комментариев по делу от правоохранительных органов пока не было, однако факт убийства подтвердил ТАСС уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков.

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