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На Урале мать-сектантка до смерти замучила ребенка

15:22
  • четверг
  • 28 ноября 2019

Родители захотели "изгнать бесов" из сына

Родители-сектанты зверски убили своего 9-летнего сына в попытке "изгнать из него бесов".
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Страшный случай произошел в Екатеринбурге еще в октябре. Гражданка Белоруссии и ее муж засунули в рот ребенка кляп, а после избили плеткой. Ребенок умер от удушения. Затем "родители" выехали в лесополосу, где закопали тело.

Пропажу мальчика заметила тетя, когда мать вернулась в Белоруссию без него, и забила тревогу. Изувеченное тело ребенка нашли сегодня, 28 ноября, в парке возле озера.

Ранее подозреваемая проходила лечение в психиатрической больнице. Родители могли состоять в секте, а из ребенка они хотели "изгнать бесов" при помощи библии и плетки, пишет kp.ru ("Комсомольская правда").

Женщину на данный момент разыскивают правоохранительные органы, мужчину задержали в своей квартире. Вместе с ним было еще несколько несовершеннолетних детей. Следствие не исключает, что они присутствовали при ритуальном убийстве брата, уточняет агентство URA.RU.

В консульстве Белоруссии в Екатеринбурге заявили, что о трагедии ничего не знают и получают информацию из СМИ. Официальных комментариев по делу от правоохранительных органов пока не было, однако факт убийства подтвердил ТАСС уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков.

Видео: подмосковная продавщица изгнала бесов из покупательницы

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