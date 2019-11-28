Собянин ответил на вопрос о платном въезде в Москву

Таких планов у властей нет

В Москве не планируется вводить платный въезд в город. Об этом заявил Сергей Собянин в интервью агентству "Россия сегодня". Кроме того, глава города отметил, что платная парковка, позволила примерно на четверть уменьшить количество машин в центре столицы, передает "ТВ Центр".

Улучшить транспортную ситуацию помогают также сервисы каршеринга и велопроката, не говоря уже о масштабных городских инфраструктурных проектах: это и строительство новых линий метро и запуск Московских центральных диаметров.

"Мы давно уже занимаемся пригородным сообщением, строим дополнительные пути. Там до Одинцово построен четвертый, пятый путь, огромное количество железнодорожных мостов, платформ и так далее. И по другим направлениям тоже. Там по Ярославке. Да мы еще не запустили Ярославку как МЦД, но строим там новые главные пути, транспортно-пересадочные узлы. То есть идет подготовка широкомасштабная такая подготовка всей инфраструктуры, и на её базе уже можно соединить диаметры, разрозненные радиусы в диаметры. Следующий этап - это третий МЦД, Зеленоградская ветка, которая пройдет, скорее всего, минуя теперь Ленинградский вокзал на северо-восток Москвы. Это будет самый прямой диаметр в прямом смысле слова. Я думаю, на эту работу нам понадобится еще два-три года", - сказал Сергей Собянин.

