Меган Маркл получила чудовищное предсказание

Она не сможет снять с себя невыносимый гнет

Архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби, пытаясь защитить Меган Маркл от нападок прессы, сделал странное заявление о членах королевской семьи.



Уэлби хорошо знаком с Елизаветой II и ее родственниками, ведь он проводит для королевской семьи самые важные церемонии. В частности, он венчал Меган Маркл и принца Гарри, а также крестил их сына Арчи.

Архиепископ заявил, что журналисты несправедливо относятся к Маркл, критикуя ее за незначительные нарушения королевских традиций или за тягу к красивой жизни.

"Наблюдая за всеми ими, уже давно я восхищаюсь их преданностью своему делу и чувству долга. Однако, как я знаю, они все осознают: их миссия - это фактически пожизненный приговор!" - сказал он о членах королевской фамилии.

По словам Уэлби, родные Елизаветы не смогут отказаться от публичности, даже если отрекутся от титулов. "За ним все равно всегда будут следить как за бывшим герцогом или герцогиней такой-то", - приводит его слова 7days.ru.

Некоторые британцы увидели в этих словах намек на то, что Меган Маркл не спрячется от внимания публики даже в том случае, если они с мужем и ребенком переедут в США. Герцогине Сассекской такое заявление могло показаться поистине чудовищным предсказанием.