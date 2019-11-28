Украинские пограничники сорвали кастинг российского актера

Виною тому - Крым

Украинские пограничники не пропустили в страну российского актера, который приехал для участия в кастинге одного из сериалов.

Актер прилетел в Киев рейсом из Минска. Однако сотрудники погранслужбы отказались его впускать в страну из-за того, что он в 2018 году посещал Крым через закрытые пункты пропуска. Актеру закрыли въезд на Украину на три года.

Официально имя актера не сообщается, однако агентство Regnum утверждает, что речь идет о 39-летнем Николае Иванове. Он снимался в таких фильмах и сериалах как "Любовь под прикрытием", "Чернобыль: Зона отчуждения", "Знахарь" и других.