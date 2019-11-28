ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Украинские пограничники сорвали кастинг российского актера

15:38
  • четверг
  • 28 ноября 2019

Виною тому - Крым

Украинские пограничники не пропустили в страну российского актера, который приехал для участия в кастинге одного из сериалов.

Актер прилетел в Киев рейсом из Минска. Однако сотрудники погранслужбы отказались его впускать в страну из-за того, что он в 2018 году посещал Крым через закрытые пункты пропуска. Актеру закрыли въезд на Украину на три года.

Официально имя актера не сообщается, однако агентство Regnum утверждает, что речь идет о 39-летнем Николае Иванове. Он снимался в таких фильмах и сериалах как "Любовь под прикрытием", "Чернобыль: Зона отчуждения", "Знахарь" и других.

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Читайте также:
Новости по теме
Николай Иванов
Николай Иванов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.