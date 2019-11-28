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Задержан участник беспорядков в Москве

15:25
  • четверг
  • 28 ноября 2019

Его подозревают в применении насилия к сотруднику Росгвардии 27 июля

Следователи проанализировали видео с камер наблюдения, заснявших беспорядки в Москве 27 июля, и установили еще одного фигуранта дела о применении насилия в отношении представителей власти.

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Им оказался 30-летний Сергей Суровцев. Как говорится в сообщении на сайте СК, мужчина поднял секцию металлического ограждения на улице Тверской и нанес удар сотруднику Росгвардии, а затем пытался блокировать передвижение других правоохранителей.

Действия мужчины квалифицированы следствием по статье "Применение насилия в отношении представителя власти". Ранее он был задержан и допрошен.

Суровцеву пока не предъявлено обвинение. В ближайшее время следствие попросит суд заключить его под стражу.

Видео нападений на росгвардейцев в ходе беспорядков в Москве

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