Корчевников ужаснул признанием об ушедшем отце

Он всегда мечтал о полноценной семье

Телеведущий Борис Корчевников признался, что в детстве ему отчаянно не хватало отца, а мать в воспитательных целях возложила на него вину за уход мужа.

"Я всю жизнь рос без папы. Я маму всегда спрашивал: "А кто он?" "А как он?" "А почему он не приходит?" Моя мама мне говорила беспощадно по отношению ко мне, как мне сейчас кажется: "Папа ушел, потому что ты плохо себя вел", - рассказал Корчевников в программе "Судьба человека", когда к нему в гости пришла актриса Наталья Гудкова.



Артистку ужаснуло признание Корчевникова. Она в одиночку воспитывает двух сыновей, поэтому с пониманием отнеслась к чувствам телеведущего.

Словно пытаясь оправдать поведение мамы, телеведущий произнес: "Меня мама так воспитывала. Я должен был вести себя лучше, чтобы папа вернулся".

Ирина Корчевникова, мать телеведущего, работала во МХАТе помощником Олега Ефремова, а затем возглавляла Театр кукол имени Образцова. Отец шоумена - Вячеслав Орлов, он работал директором театра имени Пушкина. Корчевников впервые увидел отца в 13-летнем возрасте. Орлов скончался в 2015 году. Телеведущий навещал его в больнице и понял, что они во многом похожи.