На "Евровидении-2020" разгорелся первый скандал

"Гомосексуальная флотилия" пришвартовалась к берегам конкурса

Венгрия отказалась от участия в "Евровидении-2020" из-за гей-пропаганды.

Государственная телерадиовещательная организация Венгрии (MTVA) возмущена активностью ЛГБТ-лобби на конкурсе и заявила о намерении перенаправить свои интересы с конкурса на продвижение молодых поп-артистов.

На венгерском проправительственном телеканале происходящее на конкурсе назвали "гомосексуальной флотилией", пишет "Газета.Ru".

Официально эта информация пока не подтверждалась. Местные СМИ пишут, что отказ от "Евровидения" может быть вызван политикой 8-го премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который провозгласил лозунг "Сначала семья", сделав упор на традиционные ценности.

Ранее Владимир Пресняков-старший назвал идеального кандидата на "Евровидение-2020" от России и это не Ольга Бузова.

"Евровидение-2020" пройдет в Роттердаме (Нидерланды) с 12 по 16 мая 2020 года. Кто будет представлять Россию на конкурсе, пока неизвестно.