ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Фото последствий взрыва пивоварни в Пятигорске

15:51
  • четверг
  • 28 ноября 2019

Два человека погибли

В Пятигорске произошло смертельное ЧП на территории частной пивоварни. При нарушении технологического процесса произошел взрыв и пожар. Трагедия унесла жизни двух человек.

Видео с места взрыва на заводе в Санкт-Петербурге
Взрыв прогремел на пивоваренном заводе в Санкт-Петербурге

Как уточняет МЧС по региону, пивоварня принадлежала ООО "БП "Сюрприз". Взрыв произошел по адресу: город Пятигорск, поселок Новый, улица Маршала Жукова, дом 54. Судя по фото с места ЧП, взрыв был сильный – одна из стен здания обрушилась.

Имена погибших назвал телеграм-канал Baza. Один из них - бывший начальник полиции Еревана Ашот Карапетян. Вторая жертва - Тигран Гарпощян.

Читайте также:
Главное сегодня
Последствия взрыва на пивоварне в Пятигорске
Последствия взрыва на пивоварне в Пятигорске
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.