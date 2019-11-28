Фото последствий взрыва пивоварни в Пятигорске

Два человека погибли

В Пятигорске произошло смертельное ЧП на территории частной пивоварни. При нарушении технологического процесса произошел взрыв и пожар. Трагедия унесла жизни двух человек.

Как уточняет МЧС по региону, пивоварня принадлежала ООО "БП "Сюрприз". Взрыв произошел по адресу: город Пятигорск, поселок Новый, улица Маршала Жукова, дом 54. Судя по фото с места ЧП, взрыв был сильный – одна из стен здания обрушилась.

Имена погибших назвал телеграм-канал Baza. Один из них - бывший начальник полиции Еревана Ашот Карапетян. Вторая жертва - Тигран Гарпощян.