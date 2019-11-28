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Председатель Мосгордумы: представители всех фракций поддержали принятие бюджета

16:08
  • четверг
  • 28 ноября 2019

За принятие документа проголосовали 35 депутатов

Закон "О бюджете города Москвы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов" поддержали 35 столичных парламентариев, представляющих все депутатские объединения в Мосгордуме. Об этом сообщил председатель столичного парламента Алексей Шапошников.

"Уникальность принятия бюджета на 2020-2022 годы заключается в том, что есть вопросы, которые консолидировано были поддержаны представителями всех депутатских объединений в столичном парламенте. Итоговые результаты голосования: 35 – за, 7 – против, 2 – воздержались, один депутат не голосовал", - сказал он.

Документ не поддержали пять депутатов от КПРФ, и по одному представителю "Справедливой России" и "Яблоко". Воздержались от голосования депутаты от фракции "Яблоко" Евгений Бунимович и Максим Круглов, а также парламентарий от КПРФ Дмитрий Локтев.

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