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Собянин: все фракции Мосгордумы проголосовали за принятие бюджета столицы

16:02
  • четверг
  • 28 ноября 2019

Документ поддержали 35 из 45 депутатов

Все фракции Мосгордумы проголосовали за принятие бюджета столицы на 2020-2022 года. Об этом рассказал Сергей Собянин.

"Много было дискуссий, много споров, много выступлений горячих было. Вчера приняли бюджет. Практически все представители фракций проголосовали, часть фракций приняли решение официальное о том, чтобы поддержать этот бюджет. Проголосовало из 45 35 депутатов. Это говорит о том, что контакт, взаимодействие между депутатами, насколько они оппозиционно-громкими ни были, состоялся", - заявил он в интервью РИА Новости.

По словам Собянина, были учтены многие предложения во время обсуждения бюджета города. Это, уверен мэр, является нормальной работой между городским сообществом и исполнительной властью.

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