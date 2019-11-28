Почему 31 декабря в Москве не будет выходным

Объясняет мэр столицы Сергей Собянин

Москве "так не жить", заявил мэр Москвы Сергей Собянин, комментируя решение губернатора Томской области Сергея Жвачкина перенести рабочий день в администрации региона со вторника, 31 декабря, на субботу, 28 декабря.

Столичный градоначальник отметил в интервью РИА Новости, что "в Томске хорошая красивая жизнь и дополнительные выходные", однако в Москве такому не бывать.

"Мы, наоборот, как правило, работаем больше, чем обычные дни предновогодние, поэтому они нужны на работе, чтобы вам обеспечить праздничные дни, "Путешествие в Рождество" и кучу мероприятий, поэтому вряд ли придется погулять", - ответил Собянин на вопрос, будет ли 31 декабря выходным днем, как в Томске.

Также мэр пояснил, что власти не хотят лишать москвичей возможности устроить корпоратив.

"Новый год - это семейный праздник, но все же в корпоративах отмечают на предприятиях 31, стараются с коллегами как-то пообщаться, поднять бокал шампанского, сказать какие-то праздничные слова. Когда мы убираем этот день из рабочих, мы их лишаем этой возможности", - сказал Собянин.

Жвачкин сделал 31 декабря выходным днем для работников своей администрации. Как сообщили в пресс-службе губернатора, такое решение он принял "по многочисленным просьбам женщин, на плечах которых лежит основная тяжесть подготовки к новогодним праздникам".

Ранее депутат предложил новый график новогодних каникул. По его словам, в России необходимо придумать новую оптимальную схему.