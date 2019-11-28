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Огромный огненный НЛО перепугал россиян (видео)

16:38
  • четверг
  • 28 ноября 2019

Объект похож на лампу Аладдина

Жители Краснодарского края стали свидетелями необычного явления.
Американские военные поверили в существование НЛО

27 ноября над станицей Калининская завис огненный шар, похожий на лампу Аладдина. Объект никуда не движется и будто бы застыл на месте. Местные жители засняли неопознанный летающий объект на видео.

"Смотрите, объект какой-то, я даже не пойму, что это. Горит прямо в небе. Обалдеть, да? Видите, солнца нет, а там горит", - прокомментировал происходящее автор ролика.

В комментариях подписчики предположили, что огненный шар возник в результате испытаний секретного оружия. Либо это просто своеобразный закат солнца.

Видео: под Ростовом упал НЛО

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