Огромный огненный НЛО перепугал россиян (видео)

Объект похож на лампу Аладдина
Жители Краснодарского края стали свидетелями необычного явления.
27 ноября над станицей Калининская завис огненный шар, похожий на лампу Аладдина. Объект никуда не движется и будто бы застыл на месте. Местные жители засняли неопознанный летающий объект на видео.
"Смотрите, объект какой-то, я даже не пойму, что это. Горит прямо в небе. Обалдеть, да? Видите, солнца нет, а там горит", - прокомментировал происходящее автор ролика.
В комментариях подписчики предположили, что огненный шар возник в результате испытаний секретного оружия. Либо это просто своеобразный закат солнца.
Видео: под Ростовом упал НЛО