"У ребенка может быть травма": Воеводина поделилась своими опасениями

Надежда модели все еще не угасла

"Мисс Москва-2015" и бывшая супруга экс-короля Малайзии Оксана Воеводина призналась, что будет искренне рада, если Мухаммад V найдет себе новую спутницу жизни и будет счастлив с ней.

Модель уже не пытается вернуть мужа в семью, однако не теряет надежды остаться с ним хотя бы в дружеских отношениях. Малыш должен знать своего отца и чувствовать его поддержку.

"Я считаю, что запрещать общаться ребенку с отцом неправильно. Потому что у ребенка может быть травма", – заявила Воеводина в интервью интернет-порталу "Дни.ру".

При этом сама "Мисс Москва" пока не планирует устраивать свою личную жизнь, поскольку все ее свободное время уходит на воспитание сына и развитие бизнес-проектов.

Оксана Воеводина и Мухаммад V поженились в 2018 году. В январе 2019 года монарх отрекся от престола, а через семь месяцев развелся с россиянкой. Экс-король Малайзии сомневается, что Воеводина родила ребенка от него. Модель заявила, что узнала о разводе из интернета и что она готова доказать отцовство Мухаммада при помощи анализа ДНК. Она потребовала от мужчины алиментов, однако тот отказался ее спонсировать.