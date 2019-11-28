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На Крымском мосту завершаются приготовления к приему первых поездов

17:59
  • четверг
  • 28 ноября 2019

Первые пассажиры прибудут на полуостров 25 декабря

На Крымском мосту идут последние приготовления к запуску железнодорожного сообщения. Первые поезда пройдут по сооружению уже меньше чем через месяц. И сейчас специалисты проводят финальную наладку оборудования. В частности, идут работы по настройке железнодорожной автоматики. Она призвана следить за безопасностью на путях. Специальные устройства позволят в режиме реального времени управлять движением поездов на самом мосту и на подходах к нему.

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Последняя остановка на материке перед въездом на мост - "Тамань пассажирская". В новом вокзальном комплексе уже висит расписание поездов. 8-й и 28-й будут ходить ежедневно. Строители завершают обустройство путей. Техсостав укладывает балласт из щебня.

Станция "Керчь-Южная" - теперь новые ворота в Крым. Платформа расположена всего в трех километрах от пролива. Ее построили, чтобы соединить подход к мосту с железнодорожной системой полуострова. Пока остановка поездов дальнего следования здесь не планируется. Главная задача станции – мониторинг движения составов.

На станциях "Тамань-Пассажирская" и "Керчь-Южная Новый парк" вот-вот запустят посты электрической централизации. В этих зданиях Крымский мост и железнодорожные подходы на обеих берегах как на ладони. Системы железнодорожной автоматики в режиме реального времени позволят управлять движением составов на ключевом участке между материком и полуостровом.

"С данного поста электрической централизации будет осуществлено управление всей аппаратурой, всеми устройствами данной станции – это стрелочные переводы, это рельсовые цепи, это светофоры", - сказал представитель подрядной организации Николай Зиновьев.

Видео: как выглядит интерьер поездов в Крым

Загруженность путей, точность временных интервалов движения, скорость - все под контролем двух тысяч устройств. Только на участке моста установлено полторы сотни путевых ящиков с оборудованием. Локомотивы по сути будут на прямой связи с постом электрической централизации и по сигналу смогут изменить скорость или остановиться.

"Если дежурная по станции захотела выполнить ответственную команду, у нее загорается соответствующий запрос: "Вы действительно хотите это сделать?". И при повторных действиях это уже не может быть случайными действиями. Вот этим и исключается, и все фиксируется", - сообщил представитель подрядной организации Василий Коноплев.

Железнодорожная система Крыма и Севастополя увеличит длину всех российских путей на 1300 километров. За эти пять лет на полуострове отремонтировали более 300 километров путей, 60 станций и шесть вокзалов. Все готово ко встрече новых, двухэтажных вагонов - таких на полуострове еще не было.

Такие поезда будут курсировать из Москвы в Симферополь. Их уже проверили и на перегоне до Севастополя. Они без происшествий прошли шесть тоннелей, построенных еще в XIX веке. Из Петербурга в Севастополь пока будут курсировать только одноэтажные составы.

За 20 дней с момента старта продаж было реализовано уже более 30 тысяч билетов. Пятую часть продали в Крыму. Повышенный ажиотаж и спрос даже на новогоднюю ночь. Праздник в дороге отметят почти две тысячи пассажиров. Всего же за первый год планируется перевезти по железной дороге в Крым и обратно порядка двух миллионов человек.

Первые пассажиры прибудут на полуостров 25 декабря. Московский поезд рассчитан на 800 мест, петербургский - на 750. С мая планируют открыть еще три направления -  из Мурманска, Кисловодска и Екатеринбурга.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин. "ТВ Центр", Крым.

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