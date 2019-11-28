Протяженность метро Москвы к 2025 году увеличится до 600 км

Об этом рассказал Сергей Собянин

Московские власти уделяют особое внимание совершенствованию первичного звена медицины. Об этом Сергей Собянин заявил в интервью международному информационному агентству "Россия cегодня". Мэр отметил, что многое уже сделано, но предстоит еще большая работа. В частности, в мегаполисе будет внедрён новый стандарт для поликлиник.

Развитие здравоохранения — важнейшая тема, которая волнует жителей Москвы. Электронные очереди, снижение времени ожидания приема — это лишь начало большой работы, отметил в интервью мэр столицы Сергей Собянин.

"В первую очередь, жалуются, что наша районная поликлиника, она вот как была лет 50 тому назад в этом убогом здании, так она и осталась. Во-вторых, мне хочется, чтобы узкие специалисты как можно ближе ко мне были, в районной поликлинике, не в центральной где-то, а здесь рядышком. Плюс оборудование не всегда соответствует, часть старого есть, часть морально устарело. Поэтому мы ввели сейчас стандарт московской поликлиники, обсудили его с жителями, со специалистами, начали реализацию. Что это такое? Это строительство новых клиник, где-то около трех десятков, это около 150 капитально отремонтированных, из них около 130 - это полностью модернизация поликлиники. Плюс мы, не дожидаясь, комплектуем районные поликлиники специалистами, которые больше всего требуются. Это где-то около 400 специалистов. 150 уже укомплектованы", - рассказал Сергей Собянин.

Но главное все же — это квалификация врачей. Установлена высокая планка. Лучшие медицинские вузы проводят переподготовку и повышение квалификации специалистов. А созданный в Москве независимый аккредитационный центр проверяет их знания. Качество здравоохранения напрямую связано с продолжительностью жизни. Москва уже приближается к уровню европейских городов.

"В том же Берлине ожидаемая продолжительность жизни 80 лет, в Москве - 78. И мы видим, что мы набираем каждый год почти по полгода плюсом к продолжительности жизни. И я уверен, что мы тоже перешагнем тоже эту планочку в 80 лет через 2-3 года. В этом отношении мы движемся очень хорошими темпами, мы видим динамику в других городах мира, никто такими темпами не двигается", - заверил Собянин.

Еще одна важная тема — транспортная система. Сергей Собянин акцентировал внимание на комплексном подходе. В Москве активно создаются рабочие места на периферии, в районах появляются социальные и культурные объекты, это снижает маятниковую миграцию, когда людям приходится каждый день ездить с одного конца города на другой. Развивается система каршеринга, аренда велосипедов и самокатов. В приоритете - электротранспорт. Уже сейчас им, так или иначе, пользуются две трети москвичей. А к 2021 году столица планирует полностью перейти на электробусы. Протяженность метро к 2025 году увеличится до шестисот километров. Появляются новые маршруты общественного транспорта. Запущенные неделю назад Московские центральные диаметры доказали свою востребованность. Город изменяется с учетом мнения москвичей. Сергей Собянин отметил, что Московская городская дума после выборов стала больше отвечать политическому ландшафту города и предпочтениям его жителей.

"Там появились, помимо коммунистической фракции, еще "Справедливая Россия", "Яблоко", которые являются традиционными партиями для Москвы, и было странно, когда их вообще не было. Вчера приняли бюджет, практически представители всех фракций проголосовали. Часть фракций приняла решение официальное о том, чтоб поддержать этот бюджет. В целом, из 45 депутатов проголосовало 35. Это говорит о том, что контакт, взаимодействие между депутатами, насколько бы они оппозиционными и громкими ни были, все равно состоялся. Мы довели информацию, объяснили, смогли учесть много предложений, которые прозвучали во время обсуждения бюджета. Это такая нормальная работа", - заявил Собянин.

Во время интервью так же затронули темы экологии, строительства жилья и повышения уровня безопасности. В разы уменьшилось количество грабежей, разбойных нападений и угонов машин в Москве. Повысилась раскрываемость преступлений, во многом благодаря системе видеонаблюдения и распознавания лиц.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".