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Предложение отстранить Россию от соревнований назвали неадекватным

17:26
  • четверг
  • 28 ноября 2019

Позиция WADA предвзята, сказал глава ОКР Станислав Поздняков

Предложение комитета по соответствию WADA об отстранении России от международных соревнований на четыре года - чрезмерно и неадекватно. Об этом заявил глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков по итогам собрания, которое прошло в ОКР.

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Он подчеркнул, что попытки применить санкции в отношении руководства нашего национального комитета ни на чем не основаны, предвзяты и являются недопустимыми с правовой точки зрения. В случае, если исполком WADA примет решение об отстранении наших спортсменов от соревнований, у российской стороны будет достаточно времени на то, чтобы обжаловать его в Спортивном арбитражном суде.

Поздняков также сообщил, что ОКР решил в штатном режиме продолжать подготовку к летним Играм, которые пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа следующего года.

"Это решение мы принимаем исходя из того, что национальный Олимпийский комитет России является полноценным, полноправным участником Олимпийского движения и несет свои обязанности, имея такие же права, как и все остальные национальные Олимпийские комитеты мира. Поскольку Олимпийский комитет России не является предметом каких-либо расследований или претензий со стороны ни одной международной спортивной организации, включая МОК и WADA, мы исходим из того, что ОКР как полноценный НОК будет формировать команду для участия в Олимпийский играх в Токио в соответствии с главным основополагающим документом - Олимпийской хартией", - заявил Поздняков.

Видео: WADA хочет на 4 года отстранить Россию от крупных спортивных соревнований

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