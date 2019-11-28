Мама девочки "с маской Бэтмена" показала дочь после операции в России

Ребенку с невусом на лице предстоит еще несколько операций

Американка Кэрол Феннер, которая привезла в Россию свою дочь для проведения операции по удалению огромного родимого пятна на ее лице, показала видео с первыми результатами лечения. Американские врачи запросили за операцию полмиллиона долларов - неподъемную для семьи сумму. Российские хирурги предложили свой, более дешевый и щадящий метод лечения.

Своей безмерной радостью Кэрол делится со всем интернет-миром. Первая операция позади. Когда лечащий врач снимает с ребенка медицинскую повязку, сомнений не остается - российская терапия сотворила чудо. На кадрах, сделанных "до" и "после", видна значительная разница - черная маска начала исчезать.

"Нам еще предстоит множество операций, но мы довольны результатами, особенно потому что Луна не чувствует боли. Я так рада, что последовала своему материнскому инстинкту и приехала в Россию!", - пишет мама девочки в инстаграме.

Пользователи соцсетей прозвали ее девочкой с маской Бэтмена. Луна не такая, как все - на свет она появилась с родимым пятном, которое закрывает почти все лицо. Это пятно врачи называют "гигантский мелоноцитарный невус" - заболевание очень редкое, встречается всего у 1 процента населения планеты. И легко может перетечь в раковую опухоль. Для многих пациентов болезнь - не приговор, но в случае с Луной американские врачи дать гарантий не могли. Предлагали традиционный способ лечения - иссечение новообразования хирургическим путем. На это требовалось полмиллиона долларов и около сотни операций. Родители девочки искали другие варианты, а пока выкладывали фотографии дочки в соцсетях и собирали средства на ее спасение. И вот однажды с ними связался доктор из России и пообещал, что результаты будут.

Российские врачи предложили нехирургический способ удаления невуса - так называемую фотодинамическую терапию. Специальный препарат скапливается в родинке, а потом под воздействием лазера клетки отмирают. Но постепенно появляются новые здоровые клетки. 1,5 года и всего 7 операций.

"То есть кожа не подвергается термическому воздействию. Клетки невуса отмирают самостоятельно. Воздействие идет на всю глубину прорастания невуса. Гибель не мгновенная, отсроченная. Восстановление ткани происходит очень физиологично", - объясняет онколог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук, лазерный хирург Павел Попов.

И хоть в Америке родные и близкие не поддержали идею Кэрол, даже назвали ее сумасшедшей, женщина все же рискнула поехать на другой конец света. За жизнью и здоровьем Луны в соцсетях следит теперь весь мир, много подписчиков и из России, которые оставляют пожелания девочке и дают советы маме.

Операция проходила под местной анестезией, ребенок был в сознании. Храбрая и выносливая Луна приятно удивила медиков, вела себя хорошо и быстро пришла в форму. Счастливая семья уже покупает билеты в Америку, там она отметит рождество. Вторую операцию врачи планируют провести через несколько месяцев.

Елена Макарова. "ТВ Центр".