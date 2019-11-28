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Из лагеря нелегалов в Париже эвакуировали 500 человек

18:14
  • четверг
  • 28 ноября 2019

Выселить еще полторы тысячи только предстоит

Операция по эвакуации длится уже несколько часов. Сейчас коммунальные службы убирают место где, стояли палатки. Личные вещи сгружают в контейнеры, чтобы потом увезти и очистить бульвар.

Ещё утром на этом месте был один из крупнейших лагерей нелегальных мигрантов в Париже. Анри здесь прожил последние несколько месяцев. Только вчера ночевал “не дома”, а когда вернулся, увидел, что его палатки теперь нет.

"Вон там куртка, вон кресло. Все мое. Это все, что у меня было. И я не знаю теперь что мне делать, куда мне идти. Их-то хоть в убежище увезли. А я?" – возмущается он.

Впрочем, увезли тоже далеко не всех. По оценкам местных властей, в лагере проживали около двух тысяч мигрантов. Места в автобусах нашлись только для 500 человек.

"Этим утром мы эвакуировали 216 человек, находившихся здесь семьями. И ещё 3 сотни одиноких взрослых. Я полагаю, что это примерно четверть от общего числа всех, кто тут проживает. Поэтому мы с нетерпением ждём дальнейших действий", - сообщил мэр 19-го округа Парижа Франсуа Даньо.

Действовать теперь будут активнее. Власти намерены снести все нелегальные места проживания беженцев в Париже. Только три недели назад эвакуировали крупнейший на тот момент  палаточный лагерь. Выходцев из Сомали, Афганистана, Чада - всего 1600 человек - разместили в приютах и гимназиях, специально переоборудованных для их приема.

Но  и это убежище временное. А что дальше? Пока правительство  еще только готовит стратегию по борьбе с незаконной миграцией. А в страну продолжают пребывать нелегалы. И именно улицы французских городов становятся их новым домом. Что значит: палаточные джунгли, сколько их не сноси, будут вырастать вновь.

Екатерина Выскребенцева, Евгений Полойко. Европейское бюро "ТВ Центра".

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