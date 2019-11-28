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Самолет Путина смог сесть в Бишкеке, а самолет Шойгу – нет

17:03
  • четверг
  • 28 ноября 2019

Город окутал сильнейший туман

Самолет с президентом России Владимиром Путиным на борту смог приземлиться в аэропорту Бишкека (Киргизия), несмотря на сильный туман.
Путин прибыл в Бишкек на саммит ОДКБ

А вот пилот министра обороны России Сергея Шойгу решил не рисковать и направил самолет в воздушную гавань Алма-Аты. Президентский борт тоже планировали отправить на посадку в Казахстан, однако пилот Путина заверил: "Посажу".

"Да. Это так. Но были соблюдены все допуски для президентского самолета", - подтвердил информацию пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Министру обороны придется провести порядка четырех часов в машине, чтобы добраться из Алма-Аты в Бишкек, передает портал life.ru.

Путин и Шойгу прибыли в столицу Киргизии для участия в саммите Организации Договора о коллективной безопасности.

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