Депутат Мосгордумы назвал принятый бюджет Москвы эффективным и нужным городу

Бюджет поддержали депутаты всех фракций

После принятия поправок бюджет столицы станет еще более социально-ориентированным. Такое мнение выразил заместитель председателя Московской городской думы, руководитель фракции партии "Единая Россия" в Мосгордуме Степан Орлов.

"После принятия поправок, внесенных фракцией партии "Единая Россия" и депутатским объединением "Моя Москва", бюджет столицы станет еще более ярко выражено социальным. Бюджет, принятый во втором чтении и в целом, заработает с 1 января 2020 года. Он эффективен и нужен Москве", - сказал депутат.

Закон "О бюджете города Москвы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов" поддержали 35 столичных парламентариев, представляющих все депутатские объединения в Московской городской Думе. Против высказались семь депутатов, воздержались от голосования трое.