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"Детей он больше не увидит!" Джоли закатила истерику из-за молодой любовницы Питта

18:14
  • четверг
  • 28 ноября 2019

У Анджелины сдали нервы при виде счастливого Брэда

Анджелина Джоли пришла в ярость из-за новых отношений Брэда Питта. Актер якобы увлекся молодой коллегой Алией Шокат.
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Как пишет издание NW, Анджелина закатила бывшему мужу скандал. Джоли  использует самые подлые приемы, что бы испортить Питту жизнь. Она грозит ограничить Брэда в свиданиях с детьми. Свою позицию актриса пояснила тем, что ей не нравится Шокат, которая последнее время везде сопровождает Брэда.

Друг актеров рассказал таблоиду New Idea, что у Джоли случилась истерика. "Брэда я не встретил, к тому времени Энджи ходила и повторяла: "Детей он больше не увидит", - описал последствия ссоры между экс-супругами инсайдер издания.

У Джоли и Питта пятеро несовершеннолетних детей - приемные Пакс и Захара, а также родные Шайло, Нокс и Вивьен. Шестой и самый старший сын пары Мэддокс ранее сам отказался от общения с приемным отцом.

Между тем не известно, что на самом деле происходит между Брэдом и его новой подругой. Актеры утверждают, что между ними нет романтической связи, но многочисленные друзья пары наперебой рассказывают журналистам, что Питт и Шокат влюблены друг в друга.

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