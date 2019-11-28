"Детей он больше не увидит!" Джоли закатила истерику из-за молодой любовницы Питта

У Анджелины сдали нервы при виде счастливого Брэда

Анджелина Джоли пришла в ярость из-за новых отношений Брэда Питта. Актер якобы увлекся молодой коллегой Алией Шокат.

Как пишет издание NW, Анджелина закатила бывшему мужу скандал. Джоли использует самые подлые приемы, что бы испортить Питту жизнь. Она грозит ограничить Брэда в свиданиях с детьми. Свою позицию актриса пояснила тем, что ей не нравится Шокат, которая последнее время везде сопровождает Брэда.

Друг актеров рассказал таблоиду New Idea, что у Джоли случилась истерика. "Брэда я не встретил, к тому времени Энджи ходила и повторяла: "Детей он больше не увидит", - описал последствия ссоры между экс-супругами инсайдер издания.

У Джоли и Питта пятеро несовершеннолетних детей - приемные Пакс и Захара, а также родные Шайло, Нокс и Вивьен. Шестой и самый старший сын пары Мэддокс ранее сам отказался от общения с приемным отцом.

Между тем не известно, что на самом деле происходит между Брэдом и его новой подругой. Актеры утверждают, что между ними нет романтической связи, но многочисленные друзья пары наперебой рассказывают журналистам, что Питт и Шокат влюблены друг в друга.