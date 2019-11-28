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Зеленский в разговоре с Меркель обсудил подготовку к нормандской встрече

17:41
  • четверг
  • 28 ноября 2019

Лидеры созвонились в четверг

Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель, сообщил офис президента Украины.

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В ходе разговора лидеры обсудили вопросы подготовки к саммиту в "нормандском формате", который запланирован на 9 декабря. Встреча, как ожидается, пройдет в Париже.

Как отметил в своем твитере посол Украины в Германии Андрей Мельник, это уже седьмой телефонный разговор Зеленского и Меркель.

Подробностями саммита "нормандской четверки" ранее поделился помощник президента России Юрий Ушаков. В частности, он не исключил, что в Париже пройдет встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Ожидается, что саммит будет состоять из трех частей. Это переговоры, рабочий обед и пресс-конференция. По словам Ушакова, по итогам лидеры России, Украины, Франции и Германии примут некий документ. Ушаков отметил, что эксперты уже согласовали его текст, однако главы государств документ пока не видели.

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